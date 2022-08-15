 سمير عثمان: «أحد الفنيين شال فيشة شاشة الفار من أجل عمل الشاي» - بوابة الشروق
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سمير عثمان: «أحد الفنيين شال فيشة شاشة الفار من أجل عمل الشاي»

إبراهيم سعيد
نشر في: الإثنين 15 أغسطس 2022 - 12:13 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 أغسطس 2022 - 12:16 ص

كشف سمير عثمان، الحكم الدولي السابق، عن واقعة غريبة حدثت في الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي، في وجود تقنية فيديو "VAR".

وأكد عثمان، في تصريحاته التلفزيونية: «على مدار الموسم الماضي خلال أحد مباريات الدوري المصري الممتاز، أحد الفنيين في المباراة، شال (فيشة) تقنية الفيديو من أجل عمل شاي».

استكمل تصريحاته، قائلًا: «في ذلك الوقت قال حكام المباراة، أنه سيتم عمل تقرير عن هذه الواقعة، ولكن لم يحدث».

وأتم الخبير التحكيمي متحدثاً عن صحة ركلة جزاء الأهلي: «ركلة جزاء الأهلي صحيحة، لأن الكرة اصطدمت في صدر مدافع المقاصة ثم في يد اللاعب الذي خاطر ومد يده إلى خارج نطاق جسده».


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