سمير عثمان: «أحد الفنيين شال فيشة شاشة الفار من أجل عمل الشاي»

كشف سمير عثمان، الحكم الدولي السابق، عن واقعة غريبة حدثت في الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي، في وجود تقنية فيديو "VAR".

وأكد عثمان، في تصريحاته التلفزيونية: «على مدار الموسم الماضي خلال أحد مباريات الدوري المصري الممتاز، أحد الفنيين في المباراة، شال (فيشة) تقنية الفيديو من أجل عمل شاي».

استكمل تصريحاته، قائلًا: «في ذلك الوقت قال حكام المباراة، أنه سيتم عمل تقرير عن هذه الواقعة، ولكن لم يحدث».

وأتم الخبير التحكيمي متحدثاً عن صحة ركلة جزاء الأهلي: «ركلة جزاء الأهلي صحيحة، لأن الكرة اصطدمت في صدر مدافع المقاصة ثم في يد اللاعب الذي خاطر ومد يده إلى خارج نطاق جسده».