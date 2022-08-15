موسكو: تصريحات كييف حول الهجمات المضادة على خيرسون وعود فارغة

أكد نائب رئيس الإدارة الإقليمية لمنطقة خيرسون كيريل ستريموسوف أن تصريحات كييف حول هجمات مضادة على المنطقة فارغة مثل الوعود التي صدرت خلال السنوات ال(8) الماضية لاستعادة دونباس وشبه جزيرة القرم.

وقال ستريموسوف - في تصريحات له حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الاثنين/ - "كل هذه التصريحات لتخويف الناس، الهجمات لديهم فقط بالكلام.. لقد كانوا (يهاجمون) في شبه جزيرة القرم ودونباس منذ 8 سنوات".

وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت مرارا عن "هجمات مضادة على خيرسون"، فيما أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف عن خطط كييف لشن هجوم على الأراضي المحررة.

يشار إلى أن كامل مقاطعة خيرسون تخضع الآن لسيطرة القوات المسلحة الروسية، وتندمج المنطقة بالأرضية القانونية والاقتصادية لروسيا، في حين أن السلطات المحلية تعلن عزمها إجراء استفتاء حول مسألة الانضمام إلى الاتحاد الروسي