الصين تعلن إجراء تدريبات عسكرية إضافية حول تايوان

أعلنت الصين، إجراء المزيد من التدريبات العسكرية حول تايوان، في وقت اجتمعت فيه رئيسة تايوان تساي إنج وين بأعضاء وفد زائر من الكونجرس الأمريكي اليوم الاثنين.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية الكولونيل وو تشيان، في بيان له، إن الصين نفذت دوريات وتدريبات في "المجال البحري والجوي حول تايوان" اليوم قدمت "استجابة حازمة وردعا صارما للتواطؤ بين الولايات المتحدة وتايوان"، بحسب وكالة أنباء أسوشيتيد برس.



كان الوفد الأمريكي المكون من خمسة أعضاء، بقيادة السناتور إد ماركي من ماساتشوستس، قد وصل إلى تايوان أمس الأحد في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة أوائل الشهر الجاري، والتي قوبلت بإدانات وردود قوية من الصين، بما في ذلك إجراء تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية حول جزيرة تايوان.