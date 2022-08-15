مصر تفتتح مشوارها في بطولة إفريقيا لشباب الطائرة بالفوز على رواندا

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حقق منتخب مصر لشباب كرة الطائرة الفوز الأول في بطولة إفريقيا تحت 21 عاما علي نظيره الرواندي بنتيجة 3/0 في إطار بطولة إفريقيا المؤهلة لبطولة العالم والمقامة حاليا بتونس .

جاءت نتيجة الأشواط 25/16 ، 25/13 ، 25/13.

ويلتقي منتخبنا غدا مع نظيره الكاميروني في ثاني مبارياته ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة للشباب.

ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية في البطولة التي تضم معه رواندا والكاميرون وليبيا.

وتتكون بعثة منتخب مصر تحت 21 سنة من: رئيس البعثة وائل قنديل، وبيرسي اونكن المشرف الفنى لمنتخب الناشئين والشباب، وهاني مصيلحي، المدير الفنى للفريق، إسلام عثمان المدرب العام، وأحمد سعيد المحلل التقني، ومحمد رمضان، المدير الإداري، ومحمد يونس طبيب الفريق، وسامح نور، أخصائي العلاج الطبيعى.

وتضم قائمة اللاعبين: ياسين محمد عيد - محمد ياسر حسن - زياد أسامة عبد الغني – أحمد ياسر سعيد - على وائل رؤوف - أحمد وائل قنديل - حازم أشرف رشاد – حمزة حمدى الصافي - أحمد إبراهيم عبدالسميع - عبد الرحمن احمد الشحات - عبد الله اسامة سرور - ياسين أشرف ابو الحسن.