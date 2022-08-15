ولي العهد السعودي يتلقى رسالة خطية من رئيس كوستاريكا حول العلاقات الثنائية

تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رسالة خطية من رئيس كوستاريكا رودريغو تشافيز، تتعلق بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبدالكريم الخريجي تسلم الرسالة نيابة عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، خلال استقباله بمقر الوزارة اليوم الاثنين، سفير جمهورية كوستاريكا غير المقيم لدى المملكة فرانسيسكو شاكون إيرنانديز، حيث بحثا العلاقات الثنائية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.