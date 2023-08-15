فحص 548 حالة في قافلة طبية لجامعة جنوب الوادي بقرية السلامية

صرح الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، بأن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة نظم قافلة طبية بشرية لقرية السلامي بنجع حمادي، وتمكنت من توقيع الكشف الطبي على 548 حالة.

وأشار رئيس جامعة جنوب الوادي، إلى أن القافلة قدمت خدماتها العلاجية بالمجان لعدد 548 حالة، جاءت كالتالي: 130 حالة باطنة و70 رمد، و110 جلدية، و65 أنف وأذن وحنجرة، وعدد 2 حالة نفسية وعصبية، و80 حالة عظام و80 حالة أطفال.

كما أجرى متطوعو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بعمل توعية بمخاطر الإدمان وطرق العلاج لأهالي القرية.