بالميراس يخطف فوزا ثمينا من كروزيرو في الدوري البرازيلي

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فاز فريق بالميراس على ضيفه كروزيرو 1 / صفر في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الاثنين (صباح الثلاثاء بتوقيت جرينتش) ضمن منافسات الدوري البرازيلي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل براجانتينو مع فاسكو دي جاما 1/1.

ويدين بالميراس بالفضل في هذا الفوز للاعبه خوسيه لوبيز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

ورفع بالميراس رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني وتوقف رصيد كروزيرو عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي مباراة أخرى، تعادل براجانتينو مع ضيفه فاسكو دا جاما 1 / 1.

وتقدم فاسكو دي جاما بهدف أحرزه بابلو فيجيتي في الدقيقة 32، وتعادل براجانتينو عن طريق جوستافينيو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وأنهى فاسكو دي جاما المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد رامون دياز في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

ورفع براجانتينو رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع كما رفع فاسكو دي جاما رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.