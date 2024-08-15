يجمع المخرج بيتر ميمي، الفنان كريم عبد العزيز، والفنانة ياسمين صبرى في فيلم جديد، يجرون حاليا التحضيرات الخاصة له، تمهيداً لانطلاق تصويره في شهر سبتمبر المقبل.

ويكرر كريم عبد العزيز تعاونه مع المخرج بيتر ميمي في السينما للمرة الثانية، من بعد نجاح فيلمهما «بيت الروبي»، والذي عرض في موسم عيد الأضحى 2023، وحقق إيرادات وصلت إلى 130 مليون جنيه، وشارك في بطولته كل من نور اللبنانية، وكريم محمود عبد العزيز، وتارا عماد.

يشار إلى أن كريم عبد العزيز نافس في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل «الحشاشين»، والذي شارك في بطولته كل من فتحي عبدالوهاب، وميرنا نور الدين، وأحمد عيد، وإسلام جمال، ونيقولا معوض، وسارة الشامي، ونور إيهاب، وسوزان نجم الدين، وعمر الشناوي، وأحمد عبدالوهاب، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

فيما نافست ياسمين صبري في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل «رحيل»، والذي شارك في بطولته كلا من أحمد بدير، وأحمد صيام، وأحمد صلاح حسني، وحازم سمير، ومحمد كيلاني، وهاجر الشرنوبي، وسما إبراهيم، وعارفة عبد الرسول، وبسنت صيام، وعزت زين، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وباسم حسين، ونادر سيف الدين، وحسام حلمي، وإخراج محمد عبد السلام.