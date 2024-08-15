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حقق صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي المصري فائضا للشهر الثالث على التوالي ليبلغ 10.5 مليار دولار خلال شهر يوليو 2024 بما (بما يعادل 508.58 مليار جنيه) مقابل 10.3 مليار دولار ( بما يعادل 494.5 مليار جنيه) خلال شهر يونيو الماضي.

وكان البنك المركزي قد كشفت خلال مايو الماضي عن تحول صافي الأصول الأجنبية للمركزي من العجز لتحقيق فائضا لأول مرة منذ مارس 2022.

وحقق صافي الأصول الأجنبية فائضا بقيمة ما يعادل 458.630 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، مقابل عجز بلغ 36.070 مليار جنيه بنهاية أبريل.

ويعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي أحد أهم مقاييس الاستقرار والصلابة المصرفية، حيث يُظهر الفرق بين أصول البنك المركزي والتزاماته من العملات الأجنبية.