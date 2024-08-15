رئيس شعبة الذهب: توقعات بارتفاعات قادمة في الأسعار لا يمكن تصورها

قال المهندس هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن الذهب يشهد ارتفاعات قياسية غير مسبوقة، لافتا إلى وصول سعر الأوقية إلى 2480 دولارًا، وهو رقم تاريخي لم يصل إليه المعدن الأصفر من قبل.

وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «صناع القرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، أن ارتفاع سعر الأوقية انعكس على السوق المحلية بالتزامن مع زيادة الطلب على الشراء، لافتا إلى تسجيل سعر عيار 21 نحو 3480 جنيهًا خلال تعاملات مساء الخميس.

وتوقع أن تشهد أسعار الذهب المزيد من الارتفاعات التي قد تتخطى كل التوقعات، قائلا: «الذهب قابل للارتفاع بأسعار لا يمكن أن نستوعبها حاليا».

وأرجع ارتفاع سعر الذهب محليًا، متجاوزًا بذلك قيمة الدولار في البنوك؛ إلى سيطرة عاملي العرض والطلب على السوق المحلية، مؤكدًا أن زيادة الطلب على الذهب مع قلة المعروض؛ تؤدي حتمًا إلى ارتفاع أسعاره.

وأشار إلى اقتراح الشعبة؛ إعادة تفعيل مبادرة إعفاء واردات الذهب القادمة مع المصريين بالخارج من الجمارك؛ بهدف تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وبالتالي -على الأقل- تثبيت السعر محليًا بما يتماشى مع الأسعار العالمية.