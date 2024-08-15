حزب الله يقصف المدفعية الإسرائيلية بالزاعورة بصواريخ الكاتيوشا

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قال حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، إنه "قصف مرابض مدفعية ‏العدو الإسرائيلي في منطقة الزاعورة بصلية من صواريخ الكاتيوشا". ‏

وفي وقت سابق، أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأنها رصدت إطلاق 20 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل.

وفي وقت سابق، نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن جماعة حزب الله اللبنانية قوله إنه قصف "للمرة الأولى مستعمرة شامير بصواريخ كاتيوشا ردا على الاعتداءات على جنوب لبنان".

كما أعلن حزب الله أنه استهدف "جنود العدو الإسرائيلي في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة، وحققنا إصابة مباشرة".

وأفادت "الجزيرة" في وقت سابق من اليوم، بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إصبع الجليل شمال إسرائيل.

كما ذكرت أنه تم إطلاق صاروخين باتجاه موقع رويسات العلم في تلال كفر شوبا المحتلة جنوبي لبنان.