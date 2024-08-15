نتنياهو ينفي التحدث مع ترامب بشأن مفاوضات غزة

نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ما ورد في تقرير بأنه تحدث، الأربعاء، مع مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة.

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتانياهو، أوردته وكالة «رويترز» للأنباء، اليوم الخميس: «على عكس التقارير الإعلامية، لم يتحدث رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أمس مع الرئيس السابق دونالد ترامب».

ونشر موقع «أكسيوس» الأمريكي تقريرا بشأن ذلك الاتصال، نقلا عن مصدرين أمريكيين.

وذكر الموقع الإخباري، أن أحد المصدرين قال إن اتصالا هاتفيا أجراه ترامب كان الهدف منه تشجيع نتانياهو على قبول اتفاق وقف إطلاق النار، لكنه أكد أنه لا يعلم ما إذا كان هذا هو ما قاله الرئيس الأمريكي السابق لنتانياهو بالفعل.

ولم ترد حملة ترامب بعد على طلب للتعليق.

وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الخميس، جولة مفاوضات جديدة بشأن غزة تعد حاسمة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح المحتجزين في غزة.

وتجرى الجولة بمشاركة ممثلين عن مصر والولايات المتحدة وقطر وإسرائيل، فيما تغيب عنها حركة حماس.

من جانبه، قال مصدر رفيع المستوى، إن وفد التفاوض المصري بالدوحة يبذل جهودًا مكثفة؛ للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار المصدر في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن مصر جددت للأطراف كافة ضرورة إيجاد صيغة توافقية للوصول إلى هدنة بشكل عاجل.