حزب الله يحذر: تجريدنا من السلاح قد يشعل حربا أهلية في لبنان

قال أمين عام حزب الله، نعيم قاسم، اليوم الجمعة، إن قرار الحكومة اللبنانية تجريدهم من سلاحهم قد يؤدي إلى "حرب أهلية"، مؤكدا أن الحزب مستعدّ لخوض "معركة" للحفاظ على سلاحه.

وأشار قاسم إلى إن الحكومة اللبنانية اتخذت قرارا خطيرا جدا خالفت فيه ميثاق العيش المشترك، معتبرا أنها تعرض البلد لأزمة كبيرة، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

وأضاف: "اتركوا العدو في مواجهتنا ولا تتصدوا نيابة عنا لكن اسكتوا فقط واتركونا نواجهه".

وتابع: "فلتجتمع الحكومة للتخطيط لمواجهة العدوان لا لتسليم البلد إلى متغول لا يشبع، المقاومة تأخذ شرعيتها من الدماء والتحرير والحق والأرض ولا تأخذها منكم ولا تحتاجها منكم".

وقال قاسم: "لا تزجوا بالجيش في الفتنة الداخلية فسجله ناصع وقيادته لا تريد أن تدخل في هذا المسار، إما أن يبقى لبنان ونبقى معاً وإما على الدنيا السلام وأنتم تتحملون المسئولية".

كما أوضح أن "حزب الله وحركة أمل حليفته الشيعية قررا إرجاء أي احتجاجات في الشوارع على خطة مدعومة من الولايات المتحدة لنزع سلاحه لأنهما يعتقدان أن هناك مجالا للحوار مع الحكومة اللبنانية"، لكنه أضاف أن أي احتجاجات مستقبلية قد تصل إلى السفارة الأمريكية في بيروت.