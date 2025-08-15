عبدالعاطي: نحرص على مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع الاتحاد الأوروبى

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، اتصالًا هاتفيًا مع دوبرافكا سويتشا، مفوضة الاتحاد الأوروبي للمتوسط، يوم الجمعة، وذلك في إطار التعاون المشترك لدعم العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي والتنسيق بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية.

وأكد الوزير عبد العاطي حرص مصر على مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع الاتحاد الأوروبي وتنفيذ محاورها الست، بالإضافة إلى تفعيل مخرجات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي عقد في يونيو 2024، مشيدًا بالتطور المتسارع في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي والتعاون القائم في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، معربًا عن التطلع لعقد القمة المصرية الأوروبية الأولى خلال العام الجاري، في إطار الزخم الذي تشهده العلاقات بين الجانبين وترفيع مستوى التعاون.

كما تناول الاتصال تطورات القضية الفلسطينية، حيث عرض الوزير عبد العاطي آخر المستجدات في قطاع غزة، مؤكدًا رفض مصر القاطع للسياسات الإسرائيلية الاستيطانية وسعيها لترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أن هذه السياسات تعد مخالفة صارخة للقانون الدولي وتسهم في تأجيج التوتر والتطرف.

وأعرب عن تطلع مصر لقيام الاتحاد الأوروبي بتكثيف الضغوط لسرعة التوصل إلى وقف إطلاق النار في القطاع، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة رغم القيود التي تفرضها إسرائيل، والتي تمنع تدفق المساعدات الطبية والإغاثية، مندّدًا بسياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل ضد المدنيين الأبرياء.

ومن جانبها، أعربت المسؤولة الأوروبية عن تقدير الاتحاد الأوروبي للجهود المصرية الحثيثة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، مؤكدة تطلع الاتحاد للمشاركة في مؤتمر إعادة الإعمار والعمل مع مصر لضمان وصول المساعدات دون عراقيل، مشيرة إلى أن مصر تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.