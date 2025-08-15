مدير أوقاف الإسكندرية يتفقد مساجد العامرية ثان لضمان جاهزيتها قبل صلاة الجمعة

تفقد الدكتور نجاح عبدالرحمن راجح، مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، صباح اليوم، مناطق نجع عبدالراوف، ونجع رسلان، ومنطقة الكبلات التابعة لإدارة العامرية ثان، وذلك قبيل صلاة الجمعة.

وتهدف الجولة إلى التأكد من جاهزية المساجد لاستقبال المصلين، وضبط سير العمل الدعوي والإداري، والاطمئنان على استيفاء الاستعدادات اللازمة لإقامة صلاة الجمعة في أجواء إيمانية منظمة.

وخلال الجولة، شدد الدكتور نجاح على الالتزام بتعليمات وزارة الأوقاف المتعلقة بالانضباط وحسن استقبال المصلين، وتوفير المناخ الملائم لأداء الشعائر، مشيدًا بجهود الأئمة والعاملين في خدمة بيوت الله.

وأكدت مديرية أوقاف الإسكندرية استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق الكامل لضمان تقديم أفضل الخدمات للمصلين، داعية الله بالتوفيق للجميع وحفظ مصر.