مهرجان قرطاج الدولي يلغي حفلا لكيب مارلي بعد انتقادات لمشاركته في فعاليات بإسرائيل

ألغت إدارة مهرجان قرطاج الدولي، اليوم الجمعة، حفل الفنان كي-ماني مارلي من الجماييك والمقرر بعد غد الأحد، بعد حملة انتقادات بسبب مشاركته في حفلات بإسرائيل.

وطالبت إدارة المهرجان، في بيان اليوم لها، من الجمهور الذي اقتنى تذاكر العرض إلى استعادة ثمنها من نقاط البيع.

وأدرجت بدلا من حفل مارلي، عرضا لفيلم "ثلاثون" تكريما للمخرج والفنان التونسي الراحل الفاضل الجزيري الذي توفي الاثنين الماضي.

ولم توضح اللجنة المنظمة للمهرجان سبب إلغاء العرض الغنائي ولكن قرارها يأتي بعد حملة انتقادات طالت الفنان الجماييكي الذي شارك في حفلات سابقة في تل أبيب.

وهذا ثاني عرض يتم إلغاؤه من برنامج المهرجان في دورته هذا العام، بعد إلغاء حفل الفنانة الفرنسية هيلين سيجارا الذي كان مقررا يوم 31 يوليو الماضي، دعما لضحايا الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

ومسألة التطبيع السياسي أو الثقافي مع إسرائيل شديدة الحساسية في تونس بسبب الصراع الإسرائيلي مع الفلسطينيين.

وسبق للقضاء التونسي أن ألغى حفلات وعروضا فنية ومشاركات رياضية ذات صلات بإسرائيل بعد تحريك دعاوي استعجالية ضدها.