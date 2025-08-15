فولكس فاجن تطالب بمزيد من الدعم للتحول إلى السيارات الكهربائية

طالبت مجموعة "فولكس فاجن" الألمانية للسيارات بمزيد من الدعم السياسي للتحول إلى السيارات الكهربائية.

وقال مدير مبيعات المجموعة مارتن زاندر: "نحتاج إلى إشارة واضحة وتدابير دعم حكومية مستهدفة لتقليل شكوك المشترين الأفراد وتحفيز الطلب في هذه الفئة"، مضيفا أن غالبية تسجيلات السيارات الكهربائية الجديدة حاليا تعود للعملاء التجاريين، الذين يحصلون على إعفاءات ضريبية إضافية عند شراء سيارات كهربائية للخدمة.

وفي مصنع فولكس فاجن في شرق فريزيا، احتفلت الشركة بتسليم 5ر1 مليون سيارة كهربائية بالكامل من سلسلة طرازات "آي دي". ويعتقد رئيس حكومة ولاية سكسونيا السفلى أولاف ليس أن فولكس فاجن تسير على الطريق الصحيح بمصنعها في مدينة إمدن، المُخصص حصريا لتصنيع السيارات الكهربائية، وقال: "تُعدّ سيارة آي دي.7 تمثيلا قويا لولاية سكسونيا السفلى ودليلا على قدرة الولاية على التحوّل للتنقل الكهربي".

ووفقا لفولكس فاجن، كانت سيارة "آي دي. 7 تورر" السيارة الكهربائية الأكثر تسجيلا في ألمانيا في النصف الأول من عام 2025.

ومع ذلك، وفي ظل الأزمة الشاملة التي تشهدها صناعة السيارات الألمانية، يُشير الخبراء إلى بطء تطور السيارات الكهربائية كعامل مهم في هذه الأزمة. وقال فرانك شفوبه، خبير السيارات والمحاضر في جامعة برلين للعلوم التطبيقية، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "لقد أغفل المصنعون الألمان التوجه نحو التنقل الكهربي"، مضيفا أن الشركات الألمانية لا تُلبي أذواق الشباب أو مُشتريي السيارات الحديثة، خاصة في السوق الصينية.