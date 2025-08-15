كشف تقرير صحفي عن اقتراب نادي اتحاد جدة من التعاقد مع المدافع الدولي علي البليهي، لاعب الهلال، على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة الرياضية، فإن الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لاتحاد جدة وبطل الدوري السعودي، طلب التعاقد مع مدافع يملك خبرة كبيرة في الملاعب المحلية، ورأى في البليهي الخيار الأمثل لتدعيم خط الدفاع.

وأشارت المصادر إلى أن البليهي لا يمانع خوض تجربة جديدة خارج أسوار الهلال، خاصة بعد خروجه من حسابات المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، الذي لم يعتمد عليه أساسيًا في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة.

ويأتي هذا التحرك بعد أن تراجع اتحاد جدة عن ضم عبد الإله العمري من النصر، بسبب المطالب المالية المرتفعة، ليتحول اهتمامه نحو البليهي، الذي خاض مع الهلال 256 مباراة سجل خلالها 23 هدفًا، وتوج بـ11 لقبًا متنوعًا.

ويستعد الاتحاد لمواجهة النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي يوم 20 أغسطس الجاري، على أن يلتقي الفائز منهما مع المتأهل من مواجهة أهلي جدة والقادسية في النهائي المقرر إقامته في 23 من الشهر نفسه.