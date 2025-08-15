تحذيرات في الكاريبي من أمطار غزيرة مع اقتراب العاصفة إيرين

حذر المسؤولون في شمال الكاريبي يوم الخميس من هطول أمطار غزيرة وأمواج خطيرة مع اقتراب العاصفة الاستوائية إيرين من المنطقة.

ووفقا للمركز الوطني للأعاصير في ميامي، من المتوقع أن تظل العاصفة فوق المياه المفتوحة وتتحرك شمالا-شمال شرق الجزر بما في ذلك أنتيجوا وبربودا، وجزر العذراء الأمريكية والبريطانية، وبورتوريكو.

وكان موقع إيرين على بعد حوالي 1270 كيلومترا شرق جزر ليوارد الشمالية. وبلغت أقصى سرعة للرياح المستدامة 95 كيلومترا في الساعة وكانت تتحرك غربا بسرعة 28 كيلومترا في الساعة.

وتم إصدار تحذيرات من عاصفة استوائية في أنجيلا وبربودا، وسانت مارتن وسانت بارتيليمي، وسابا وسانت يوستاتيوس، وسانت مارتن.

ومن المتوقع أن تصبح إيرين إعصارا بحلول اليوم الجمعة وتشتد لتصبح عاصفة من الفئة الثالثة بحلول أواخر يوم غد السبت، مما سيمثل أول عاصفة كبيرة هذا الموسم.

وقال خبراء الأرصاد الجوية إن رياحا بقوة العواصف الاستوائية قد تجتاح أجزاء من جزر ليوارد الشمالية، وجزر العذراء الأمريكية والبريطانية، وبورتوريكو في نهاية هذا الأسبوع.

وقال مركز الأعاصير: "لا يزال هناك عدم يقين أكبر من المعتاد بشأن التأثيرات التي قد تجلبها إيرين لأجزاء من جزر البهاما، والساحل الشرقي للولايات المتحدة، وبرمودا على المدى الطويل".

يشار إلى ان إيرين هي العاصفة الخامسة التي يطلق عليها اسم في موسم أعاصير الأطلسي، الذي يمتد من 1 يونيو/حزيران إلى 30 نوفمبر/تشرين الثاني.