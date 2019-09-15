رئيس «الوطنية للإعلام» يبحث مع وفد إماراتي سبل تعزيز التعاون الإعلامي

بحث حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الأحد، مع منى غانم المري، مدير المكتب الإعلامي لحكومة دبي ورئيس نادي دبي للصحافة والوفد المرافق لها، سبل تعزيز آليات التعاون في مختلف المجالات الإعلامية بين مصر والإمارات من خلال تبادل برامجي وإخباري وتفعيل التدريب المشترك، وذلك بحضور مبارك الجنيبي سفير دولة الإمارات بالقاهرة.

وأكد زين على أهمية التنسيق والتواصل مع الأشقاء في دولة الإمارات حول مختلف القضايا الإعلامية، والعمل على تطوير رسالة الإعلام العربي وتعزيز قدراته بما يواكب التحولات المختلفة التي يشهدها العالم.

وأثنى الجانبان على التعاون الدائم والمثمر بين إعلام الدولتين الشقيقتين، قبل أن يقوم الوفد الإماراتي بزيارة لعدد من استوديوهات الوطنية للإعلام، حيث أعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل تحديث وتطوير العمل بها.