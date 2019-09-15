استمرار انقطاع الكهرباء بسبب إعصار تشيبا في اليابان

مازالت الكهرباء منقطعة عن أكثر من 130 ألف أسرة في مقاطعة "تشيبا" اليابانية حتى ظهر اليوم الأحد بالتوقيت المحلي، بعد حوالي أسبوع من إعصار قوي ضرب المقاطعة، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم.

لكن ذكرت شركة "طوكيو الكتريك باور" (تيبكو) اليابانية أن العمل لاستعادة الكهرباء ربما يتأجل، اعتمادا على ظروف الطقس.

وعللت الشركة ذلك بالحاجة لضمان السلامة، حيث من المتوقع هبوب عواصف رعدية، اعتبارا من ليلة الأحد حتى غد الاثنين.

وكانت الشركة قد ذكرت في وقت سابق أنها ستستعيد الكهرباء في معظم الأجزاء من مدن مقاطعات تشيبا واشيهارا وكيسارازو بحلول غد الاثنين وبحلول 27 من سبتمبر في الأجزاء الجنوبية من المقاطعة، بما في ذلك مدينتي ميناميبوسو وتاتياما.

وتابعت الشركة أن استعادة الكهرباء ربما يستغرق فترة أطول في بعض المناطق، حيث يسعى العمال لإصلاح المنشآت التي لحقت بها أضرار وتأكيد استقرار إمدادات الطاقة.

وكان الإعصار قد تسبب في أضرار جسيمة في قطاعات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك في مقاطعة تشيبا ، الواقعة شرق طوكيو.

وذكرت وكالة "جي جي برس"اليابانية أمس السبت أنه تم تدمير ما اجماليه 314 هكتارًا من الدفيئات البلاستيكية(الصوبات) في الإعصار الـ15هذا العام ، والذي ألحق أضرارًا أيضًا بنحو 200 قارب صيد.

كان الإعصار قد ضرب منطقة طوكيو الاثنين الماضي ، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات والتسبب في انقطاع الكهرباء عن 430 الف منزل في مقاطعة تشيبا.