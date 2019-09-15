نائب الرئيس التركي يتوجه إلى أذربيجان للمشاركة في اجتماع للجنة الاقتصادية بين البلدين

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يتوجه نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي -مساء اليوم الأحد- إلى العاصمة الأذرية، باكو؛ للمشاركة في اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، طبقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء اليوم.

وذكرت مصادر في الرئاسة التركية، أن أوقطاي سيزور ضريح الزعيم الأذري الراحل حيدر علييف، ومقبرتي الشهداء الأتراك والأذريين.

ومن المقرر أن يلتقي أوقطاي الرئيس الأذري إلهام علييف، خلال زيارته.

وأفادت المصادر أن أوقطاي سيترأس إلى جانب رئيس الوزراء الأذري نوروز محمدوف، الاجتماع الثامن للجنة الاقتصادية التركية الأذرية المشتركة.

كما سيشارك أوقطاي في منتدى الأعمال التركي الأذري، ويلتقي رجال الأعمال الأتراك في أذربيجان.