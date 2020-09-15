الرئيس الأوكراني: يتعين على لوكاشينكو أن يستمع إلى صوت الشعب البيلاروسي

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أن السلطات في بيلاروسيا يجب أن تدخل في حوار مع المتظاهرين، معتبرا أنه يتعين على الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الاستماع إلى صوت الشعب".



ونقلت وكالة أنباء "أوكرينفورم" الأوكرانية عن زيلينسكي قوله - خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس النمسا ألكسندر فان دير بيلين اليوم في فيينا - "يبدو لي أن الحكومة البيلاروسية يجب بأي شكل من الأشكال أن تجد طريقة للدخول في حوار مع الشعب، الذي انتخبهم، وجعل منهم مسؤولين ورؤساء، لافتا إلى اهتمام بلاده بالوضع الراهن في بيلاروسيا".



وأضاف أنه منذ بداية الأزمة لفتت السلطات الأوكرانية انتباه السلطات البيلاروسية إلى ضرورة عدم السماح بإراقة الدماء تحت أي ظرف، مشددا على أن كييف لا تريد التدخل في السياسة الداخلية لمينسك.



وتشهد بيلاروسيا موجة اضطرابات اجتماعية ومظاهرات واسعة النطاق على خلفية الإعلان عن تحقيق لوكاشينكو، الذي يقود البلاد منذ عام 1994، فوزا ساحقا في انتخابات الرئاسة، والتي نظمت في وقت سابق من شهر أغسطس الماضي.