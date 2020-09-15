أوكرانيا تسجل 2905 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

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سجلت أوكرانيا 2905 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى 159 ألفا و702 حالة.

وأفادت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا -وفقا لما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الثلاثاء- بأن البلاد سجلت 53 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 3264 شخصا.

ووفقا للبيانات فإن هناك 1267 حالة تماثلت للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الحالات المتعافية إلى 70 ألفا و810 حالات.

وشهدت منطقة ترنوبل أكبر عدد من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي إذ سجلت 390 تليها منطقة خاركيف بـ307 ومنطقة أوديسا بـ306 حالات ثم العاصمة كييف بـ285 ومنطقة لفيف بـ186 وإيفانو فرانكيفسك بـ153 ومنطقة تشيرنيفتسي بـ142.