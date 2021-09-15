الأقصر تستعد للاحتفال بيوم السياحة العالمي

عقد محمد عبد القادر خيري، نائب محافظ الأقصر، اجتماعًا لمناقشة استعدادات المحافظة للاحتفال بيوم السياحة العالمي؛ حيث سيتم تنظيم احتفالية كبرى بساحة معابد الكرنك يوم الإثنين المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري، وسط أجواء شعبية وكرنفالية، تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة ظهرًا، حيث تتضمن عروضًا فنية لفرقة الأقصر للفنون الشعبية.

وقال خيري إن الاحتفال هذا العام سيكون له طابع خاص؛ حيث يشارك تلاميذ المدارس بعروض غنائية وفولكلورية بالزي الفرعوني، وتشمل الاحتفالية عروضاً موسيقية ويصاحب هذه العروض طابور من حملة الأعلام، وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة وفرق الكشافة المدرسية وقصر ثقافة الأقصر، ومديرية التربية والتعليم، والصوت والضوء، وإدارة التنمية السياحية بالمحافظة، وهيئة تنشيط السياحة.

وأضاف نائب المحافظ، أنه سيتم توجيه الدعوة لكل السائحين المقيمين بالأقصر للمشاركة في يوم السياحة العالمي، وذلك إضافة إلى استقبال الأفواج السياحية القادمة من البحر الأحمر في ذلك اليوم، مشيرًا إلى أنه سيتم استقبال السياح في مدخل معبد الكرنك بالورد والهدايا التذكارية.