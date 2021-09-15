وزير صحة حكومة المعارضة السورية: «الوضع سيء للغاية»

ناشد وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة التابعة للمعارضة السورية اليوم الأربعاء، المنظمات الدولية تقديم الدعم للقطاع الصحي لمواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).



ووصف الوزير الدكتور مرام الشيخ في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)اليوم الأربعاء، "الوضع الصحي في مناطق شمال غرب سوريا الخاضعة لسيطرة المعارضة بأنه سيء للغاية بسبب التزايد الكبير في عدد المصابين وعدم قدرة المنشآت والمراكز الطبية التي وصلت نسبة الإشغال في غرف العناية المركزة 100% ".



وتشهد عموم المناطق السورية ارتفاعاً متزايداً في عدد المصابين بفيروس كورونا، فقد سجلت شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة 1368 إصابة جديدة في المناطق شمال غربي سوريا وفي مناطق سيطرة الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا 157 إصابة.



وبلغ عدد الإصابات في الشمال السوري 54 ألفا و993 حالة وعدد حالات الشفاء 28 ألفا و803 حالات، وبلغت حصيلة الوفيات 878 حالة ، وسجلت الشبكة 135 إصابة في مناطق ريفي الرقة والحسكة الشمالي والغربي الخاضعة لسيطرة المعارضة .



وارتفع عدد الإصابات في مناطق سيطرة الحكومة السورية إلى 29 ألفا و805 حالات وبلغ عدد الوفيات 2090 حالة وفاة، وبلغ عدد المصابين في مناطق شمال وشرق سوريا 23 ألفا و285 حالة منها 812 حالة وفاة و2026 حالة شفاء.