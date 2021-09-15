 تيك توك تتيح مميزات لمساعدة الذين يعانون من مشاكل نفسية ولديهم أفكار انتحارية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تيك توك تتيح مميزات لمساعدة الذين يعانون من مشاكل نفسية ولديهم أفكار انتحارية

بكين - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 15 سبتمبر 2021 - 10:00 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 سبتمبر 2021 - 10:00 ص

أعلنت منصة "تيك توك" TikTok عن مجموعة من الميزات لمساعدة المستخدمين الذين يعانون من مشاكل في الصحة النفسية ولديهم أفكار انتحارية.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الأربعاء، أن الميزات تتضمن إرشادات حول الرفاهية والدعم للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الأكل، بالإضافة إلى ميزة التدخل في عملية البحث لتوجيه المستخدمين لمصادر الدعم إذا بحثوا عن مصطلحات مثل "الانتحار".

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تخضع فيه منصة "إنستجرام" المملوكة لشبكة فيسبوك للتدقيق بشأن تأثيرها على رفاهية المستخدمين.

وقالت منصة "تيك توك" في إعلانها عن الميزات الجديدة: "نهتم بشدة بمجتمعنا، ونبحث دائمًا عن طرق جديدة يمكننا من خلالها رعاية رفاهيتهم.. لهذا السبب نتخذ خطوات إضافية لتسهيل عثور الأشخاص على الموارد عندما يحتاجون إليها على تيك توك".

وتعرضت منصة TikTok، مثل منصات الوسائط الاجتماعية المنافسة لها، لتدقيق شديد بشأن التأثير الذي يمكن أن تحدثه على الصحة النفسية لمستخدميها، وخاصة المراهقين.

 


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