تايلاند تسجل أكثر من 13 ألف إصابة جديدة بكورونا ووفاة 144 شخصا

سجلت تايلاند 13 ألفا و798 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بداية الوباء إلى مليون و420 ألفا و340 إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة.

وذكرت وزارة الصحة التايلاندية، في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، أنه خلال الفترة نفسها توفي 144 شخصا إثر إصابتهم بالفيروس التاجي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 14 ألفا و765 حالة.

وأشار البيان أن إجمالي عدد المتعافيين من الفيروس التاجي بلغ مليون و277 ألفا و29 متعافيا منذ بدء الوباء في البلاد.