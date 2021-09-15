أكد الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه-إن"، اليوم الأربعاء، أن تحديث بلاده لقدراتها الصاروخية يمكن أن يساعد في ردع استفزازات كوريا الشمالية.

جاء ذلك -حسبما ذكرت وكالة الأنباء يونهاب الكورية الجنوبية - بعد نجاح تجربة إطلاق الصاروخ الباليستي المحلي الذي يُطلق من غواصة (SLBM) في موقع اختبار محلي.

وشدد "مون" على أن بلاده أجرت تجربة إطلاق الصواريخ البالستية كما هو مقرر لها وفقًا لخطة الجيش لتعزيز ترسانته الصاروخية، وليس ردًا على الاستفزاز الأخير لكوريا الشمالية.

وطالب الرئيس الكوري الجنوبي مسؤولي وكالة تطوير الدفاع مواصلة بذل الجهود لتعزيز القدرات الدفاعية لكوريا الجنوبية؛ بما في ذلك تطوير الصواريخ المختلفة للتغلب على القوة "غير المتكافئة" لكوريا الشمالية.

وفيما يتعلق بأحدث الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية، شدد "مون" على أن التحليل المكثف ضروري لمعرفة النوع الدقيق والتفاصيل ونية بيونج يانج".