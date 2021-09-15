قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، إن «مواجهة الفساد معقدة للغاية تستلزم تعاوناً مستمراً»، مبيناً أن «هذه الظاهرة الخطيرة تشكل تهديداً للاستقرار».

وأضاف أبو الغيط في كلمة خلال انطلاق فعاليات مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة، تابعته وكالة الأنباء العراقية «واع»، أن هذا المؤتمر يعد فرصة مهمة لمكافحة الفساد واسترداد الأموال»، منوهًا إلى أن «الأخطر من الفساد هو شيوع ظاهرة الفساد وهذه الثقافة شائعة في بلادنا».

وأشار إلى أن «أهم إنجاز تحقق يتمثل باتفاقية عربية بمكافحة الفساد عام 2010»، مؤكداً أن «الجامعة العربية تولي اهتماماً كبيراً بمكافحة الفساد وتنسيق المواقف المشتركة».

وأوضح أن «الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد تعزيز لاتفاقية الأمم المتحدة، صادقت عليها 14 دولة عربية»، لافتًا إلى أن «لديه اقتناع بأن التعاون العربي هو تضييق على الفساد».

واختم بالقول: «كل الشكر للوزارات والهيئات التي تعمل على مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة»، مؤكداً أن «جامعة الدول العربية تقف مع كل المؤسسات التي تعمل على مكافحة الفساد واسترداد الأموال».

وانطلقت في بغداد، صباح اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة من العراق، برعاية رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وبمشاركة رئيس الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ووزراء ورؤساء مجالس قضاء وهيئات مكافحة الفساد بالدول العربية.





