قائد جيش طالبان يتعهد بسحق المنشقين في أفغانستان

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تعهد رئيس أركان جيش طالبان الجديد في أفغانستان، قاري فصيح الدين، بسحق المنشقين الذين يزعزعون استقرار البلاد بالحديث عن المقاومة والحقوق العرقية والديمقراطية.

ونقلت عدة وسائل إعلام محلية وحسابات مؤيدة لطالبان على الانترنت عن القائد العسكري الطالباني رفيع المستوى هذه التصريحات التي أدلى بها خلال حديثه في تجمع في كابول اليوم الأربعاء.

وقال فصيح الدين، المعروف باسم "فاتح الشمال" بين صفوف طالبان، إن المنشقين يسعون لزعزعة الأمن ودفع البلاد إلى حرب أهلية.

وأضاف أن المشاورات جارية لإنشاء جيش قوي في المستقبل القريب يكون قادرا على الدفاع عن البلاد.

وسيطرت حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول الشهر الماضي بعد تفكك جيش قوامه 300 ألف فرد في البلاد. كما استولى المتشددون الإسلاميون على أسلحة وذخائر ومعدات الحكومة السابقة بما في ذلك الطائرات العسكرية.

وبعد سقوط كابول، شكل الزعيم المناهض لطالبان أحمد مسعود جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية للقتال ضدهم في ولاية بانشير.

كما أعلن مسعود عن "انتفاضة وطنية" أدت إلى مظاهرات واسعة النطاق في العديد من الولايات التي تسيطر عليها طالبان.

ونفذت حركة طالبان هجوما كبيرا على بانشير حتى سيطرت على الولاية وقمعت المتظاهرين بعنف.