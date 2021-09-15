كازاخستان تسجل 2930 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، 2930 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 848 ألفا و318 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكازاخية -في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية، اليوم الأربعاء- أن البلاد سجلت في الوقت نفسه 4 آلاف و123 حالة شفاء تام، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد ارتفع إلى 770 ألفا و558 حالة.

وأضافت الصحة الكازاخية، أن عدد مرضى كوفيد الذين يخضعون للعلاج بلغ حتى الآن 75 ألفا و685 مريضا، منهم 14 ألفا و334 حالة تتلقى العلاج داخل المستشفيات.

وأشارت إلى أن العاصمة الكازاخية (نور سلطان) ومدينة آلماتي من بين 8 مناطق في البلاد بقيت في "المنطقة الحمراء" بسبب تفشي فيروس كورونا بها بشكل كبير، وفقا لبيانات اللجنة المشتركة بين الإدارات الكازاخية للوقاية من انتشار كوفيد-19.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا، فقد أعلنت وزارة الصحة قبل يومين أن 7 ملايين و160 ألفا و129 شخصا في البلاد تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى منها، في حين حصل أكثر من 5 ملايين شخص على الجرعتين.