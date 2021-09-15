مكتبة مصر تتنظم ورشة عمل للرسم على الرمال في رأس البر لطلبة المدارس

نظمت مكتبة مصر العامة بدمياط، ورشة الحفر على الرمال، على شاطئ رأس البر، لطلبة المدارس، بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة بدمياط، ومجلس مدينة رأس البر، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، ورعايه الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،

وقال أكرم فياض مدير مكتبة مصر العامة بدمياط، أن طلبة المدارس قاموا بعمل مجسمات متنوعة، شملت وجوه وطيور وحيوانات، وآلات مثل السيارات، وقاموا بتزيينها بالقواقع والألوان المختلفة، مشيرا إلي إن فن النحت على الرمال فن قديم، يبرز الموهبة بالأيدي، وقد أبدع الطلبة فى الرسم على الرمال بأشكال مختلفة أبرزت مواهبهم الفنية.

وأضافت دكتورة رانيا الغباشي، مدير هيئة تنشيط السياحة بدمياط ، أن المشروع يهدف إلى نشر الجمال على الشواطئ، وامكانية ودعوة لمحاكات نذا النوع من الفن على الشواطئ، واكتشاف المواهب الفنية والإبداع لدى الطلبة والمواطنين.