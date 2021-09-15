اختطاف مزعوم: استجواب جد الطفل الإسرائيلي الناجي من حادث تحطم عربة تلفريك بإيطاليا

في أعقاب الاختطاف المزعوم للطفل ايتان (6 أعوام) الناجي الوحيد من حادث تحطم عربة "تلفريك" ببحيرة ماجوري في مايو، استجوبت الشرطة الإسرائيلية جده، وفقًا لتقارير إعلامية.

وقالت الشرطة اليوم الثلاثاء إنه تم تقديم شكوى قبل يومين للاشتباه في جريمة اختطاف.

وقال البيان إن "وحدة الاحتيال استجوبت مساء اليوم رجلا /58 عاما/ من بتاح تكفا للاشتباه في تورطه في القضية"، مضيفا إنه تم إطلاق سراح الرجل في وقت لاحق، ولا يزال التحقيق مستمرا.

وتم نقل الطفل في طائرة خاصة من إيطاليا إلى إسرائيل يوم السبت بواسطة جده والد أمه دون علم الوصي عليه - عمته- وفي تحد لأمر قضائي.

وفقد ايتان والديه وشقيقه ووالدي جده في حادث عربة التلفريك. ونجا الطفل لكنه أصيب بجروح خطيرة.

وكانت معركة قضائية تدور حول حضانة الطفل حيث يخوضها أفراد من عائلته ليقرروا أين ومع من سوف يعيش.

وقضت محكمة إيطالية بضرورة انتقال الطفل، الذي يُدعى إيتان بيران، للعيش مع عمته آيا بيران-نيركو التي تعيش في بافيا في إيطاليا.

وقالت خالة الطفل، وتدعى جالي بيليج، لمحطة إف.إم 103 الإذاعية الإسرائيلية: "لقد أعدنا إيتان إلى الديار".

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) بأن ممثلي الادعاء الإيطاليين يحققون الآن في تهم الاختطاف. وتم منح بيران-نيركو حضانة الطفل.

وقالت خالته بيليج في المقابلة: "لم نختطف إيتان، ولن نستخدم حتى هذه الكلمة". وأوضحت أن كيفية أخذ الطفل من عائلته في إسرائيل كانت خطأ وإنه أقرب إلى عائلة والدته عن عائلة والده.

كما قالت للمحطة الإذاعية: "عندما وصل إلى هنا، صرخ لأنه كان متأثرا للغاية، قائلا أخيرا، لقد عدت إلى إسرائيل".

وتحقق وزارة الخارجية الإسرائيلية بهذا الشأن. ولم يكن لدى المسؤولين الإيطاليين أي تعليقات.

وبحسب التقارير، استطاع جد الصبي أن ينقله على متن طائرة إلى إسرائيل لأنه كان بحوزته جواز سفر الطفل.

وتدرس الحكومة الإيطالية ردها على عملية الخطف المزعومة للطفل ايتان.

وقال وزير الخارجية لويجي دي مايو للصحفيين أمس الإثنين: "نحن نقيم حاليا الواقعة حتى يمكننا التدخل"، وفقا لم ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية (انسا).

وكان الحادث الذي وقع لعربة التلفريك التي استقلتها أسرة الطفل إلى جبل موتاروني في إقليم بيدمونت الإيطالي قد أسفر عن مقتل أربعة عشر شخصا.

ويحقق مكتب النائب العام حاليا مع الجد في مدينة بافيا بشمال إيطاليا بناء على اتهامات للحرمان من الحرية، وفقا لأنسا.

وأوضح محامي الرجل أنه تصرف بناء على الوضع في تلك الظروف . وكان الجد قد التقى حفيده بناء على زيارة تم الترتيب لها ولكنه لم يعيده إلى منزل العمة في المساء. ولكن، وفقا لتقارير وسائل الإعلام، توجه إلى سويسرا في سيارة مستأجرة قبل أن يتوجه جوا من لوجانو السويسرية إلى إسرائيل بطائرة خاصة.