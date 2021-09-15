إزالة 46 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك الدولة في يوم واحد بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إزالة 46 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية وأملاك الدولة بقرى ومراكز المحافظة، اليوم الأربعاء، ضمن حملات الموجة الـ18 لإزالة جميع التعديات على أراضي أملاك الدولة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، والتصدى بكل حسم لكافة أشكالها دون تقصير أو تهاون، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، وعلى رأسها مديريات الأمن ومراكز الشرطة.

وقال سعد، في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم الأربعاء، إن حملات اليوم تمكنت من إزالة 46 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية وأملاك الدولة بمساحة 6545 متر مربع مباني، من إجمالي 99 حالة تم إزالتها منذ بداية تنفيذ المرحلة الأولى للموجة الـ18 للإزالات حتى الآن، بإجمالي مساحة 9464 متر مربع مباني و14 فدانًا و12 سهمًا زراعيًا.

وتابع اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، والعميد محمد صلاح أبو كريشة سكرتير عام مساعد المحافظة، حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بقرية درنكة التابعة لمركز أسيوط، وبمشاركة حسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط، وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية، وتم خلالها تنفيذ 39 حالة إزالة، كما قام رؤساء المراكز والوحدات المحلية بتنفيذ حملات لإزالة التعديات وفقًا للخطة التي تم وضعها بالتنسيق مع مديرية الأمن وبمشاركة مسئولة املاك الدولة والجمعيات الزراعية وبالتنسيق مع قوات الأمن لتأمين حملات الإزالة.

ووجه المحافظ قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات الإزالة وفقا للخطة الموضوعة لاستهداف إزالة كافة مخالفات البناء بدون ترخيص، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بناءً على توجيهات القيادة السياسية للدولة.