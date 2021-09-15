طالبان تتعهد ببناء جيش نظامي ومنع جر أفغانستان إلى حرب أهلية

أعلنت حركة طالبان، التي عادت إلى سدة الحكم في أفغانستان أنها شرعت في الاستعداد لإنشاء جيش نظامي في البلاد.

ونقلت وكالة "آماج نيوز" الأفغانية، اليوم الأربعاء، عن قاري فصيح الدين، الذي تولى منصب قائد أركان الجيش في حكومة "طالبان" الجديدة قوله أثناء تجمع في كابول إن المشاورات جارية بخصوص بناء الجيش، مضيفا: "سيكون لدينا جيش نظامي في للمستقبل القريب".

وأشار فصيح الدين إلى ضرورة تدريب قوات مسلحة بغية حماية أفغانستان، متعهدا بمحاربة كل من يواجه "طالبان" من أجل "انتمائه العرقي والمقاومة ودعم الديمقراطية" التي حاول حلف الناتو بناءها في أفغانستان على مدى السنوات الـ20 الماضية، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وقال فصيح الدين إن هؤلاء الأشخاص يحاولون "جر البلاد إلى حرب أهلية" على حد تعبيره. وأضاف أن الحركة "لن تسمح لهم بتقويض الأمن وسفك الدماء".