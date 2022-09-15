السعودية تعلن اكتشافات واعدة للذهب والنحاس في عدة مواقع

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، اليوم الخميس، أهم اكتشافاتها خلال العام الجاري، لمعدني الذهب والنحاس في عدة مواقع بالمملكة، والتي تفتح المزيد من آفاق الفرص الاستثمارية الواعدة أمام العالم.

وذكرت المساحة الجيولوجية عبر تويتر اليوم الخميس أن أعمال برنامج التنقيب من خلال مشروع نشأة الرواسب المعدنية، اكتشفت خام الذهب في موقع "أبا الرحا/درع أم البراك إقليم الحجاز".

وأضافت أن هذا الاكتشاف يمثل حدثًا مهما، إذ سبق واعتبرت تلك المنطقة فقيرة لخام الذهب، ولم يسجل فيه إلا موقع "أبا الرحا" منذ القدم. مع أنها تشكل امتدادًا طبيعيًّا للدرع النوبي على الجانب الآخر من البحر الأحمر.

وبالنسبة للنحاس، أشارت المساحة الجيولوجية، إلى أنه تم اكتشاف أربع مواقع بمنطقة المضيق التي تقع بوادي الفرع، وتمثل إمكانات مبشرة.

وكان رئيس اللجنة الوطنية للتعدين باتحاد الغرف السعودية، إبراهيم ناظر، كشف منذ أيام، أن عوائد قطاع التعدين ستسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي بـ281 مليار ريال وستوفر 265 ألف وظيفة.

وأضاف أن قطاع التعدين في المملكة قطاع واعد، ويمكن الاستثمار في القيمة المضافة للتعدين، وأن الاستثمار في قطاع التعدين يساهم في تنوع الصادرات، واستبدال الواردات، بما يساوي 11 مليار ريال.