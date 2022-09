عودة تير شتيجن وظهور أول لـ كوتشاب في قائمة ألمانيا

أعلن المدير الفني الألماني هانس فليك، مدرب فريق بايرن ميونخ السابق، والمدير الفني الحالي لمنتخب ألمانيا، عن قائمة المنتخب عن قائمة بلاده لخوض مباراتين في دوري الأمم الأوروبية بالتوقف الدولي لشهر سبتمبر.

وشهدت القائمة عودة حارس مرمى برشلونة، مارك أندريه تير شتيجن، بعد غيابه عن آخر استدعاء في يونيوالماضي، بينما تضم القائمة للمرة الأولى المدافع الشاب أرميل بيلا كوتشاب لاعب ساوثهامبتون، الذي استدعاه المدير الفني هانز فليك.



وجاءت القائمة كالأتي:

حراسة المرمى: مانويل نوير – تيرشتيجن – تراب.

الدفاع: أنطونيو روديجير – نيكلاس زوله – ماتياس جينتر – نيكو شلوتيربيج – أرميل بيلا كوتشاب – روبن جوسينس – ثيلو كيرير – ديفيد راوم.

الوسط: يوشوا كيميتش – إلكاي جوندوجان – ليون جوريتسكا – يوناس هوفمان – سيرج جنابري – يوليان براندت – توماس مولر – جمال موسيالا – ماركو رويس – كاي هافيرتز – لوروا ساني.

الهجوم: تيمو فيرنر - لوكاس نميتشا.

ويواجه منتخب ألمانيا منافسه المجر يوم 23 سبتمبر في مدينة لايبزج الألمانيا، ثم مواجهة منتخب إنجلترا على ملعب ويمبلي يوم 26 من الشهر نفسه.

وتتواجد ألمانيا في كأس العالم 2022 بمجموعة تضم اليابان وإسبانيا وكوستاريكا.

