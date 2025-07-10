13 منهم سقطوا بمجزرة في دير البلح وسط قطاع غزة عندما استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية مدنيين اصطفوا لاستلام مكمل غذائي قرب نقطة طبية بالمدينة

قتل الجيش الإسرائيلي 28 فلسطينيًا على الأقل، معظمهم من النساء والأطفال، وأصاب عشرات آخرين، في سلسلة غارات دامية طالت مناطق جنوب ووسط قطاع غزة منذ ليل الأربعاء وحتى صباح الخميس.

ويأتي ذلك ضمن الإبادة الجماعية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

وبحسب مصادر طبية وشهود عيان، شملت الاستهدافات الإسرائيلية خيام نازحين ومنازل وتجمعات للمدنيين قرب نقاط طبية.

ففي مدينة دير البلح وسط القطاع، ارتكبت إسرائيل "مجزرة مروعة" عندما استهدفت طائرة مسيرة مجموعة من المواطنين أثناء اصطفافهم لاستلام مكمل غذائي قرب نقطة طبية، ما أسفر عن مقتل 13 فلسطينيًا، معظمهم نساء وأطفال، وإصابة آخرين بجروح "خطيرة".

كما استشهد 4 فلسطينيين من عائلة أبو جلد في مخيم البريج وسط القطاع، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلهم.

وفي مخيم النصيرات وسط غزة، استشهد فلسطيني وأصيب 10 آخرون باستهداف إسرائيلي لتجمع مدنيين في سوق المخيم، فيما استشهد فلسطيني آخر إثر قصف منزل لعائلة ثابت في ذات المخيم.

وفي جنوب القطاع، قتل الجيش الإسرائيلي 5 فلسطينيين بينهم طفلان وأصاب 20 آخرين في قصف جوي استهدف خيامًا للنازحين قرب بئر 19 في منطقة المواصي غربي خان يونس.

وارتكب الجيش مجزرة أخرى في خان يونس حين استهدف منزلاً مأهولاً لعائلة عثمان في المعسكر الغربي، ما أدى إلى مقتل أم وأطفالها الثلاثة وإصابة أكثر من 20 آخرين.

وفي سياق متصل، دمّرت قوات الجيش الإسرائيلي عدة منازل في خان يونس وشرق مدينة غزة بعد إنذارات بإخلائها، تزامنًا مع قصف مدفعي وعمليات نسف استمرت طوال الليل، وفق شهود عيان للأناضول.

ومع ساعات الصباح، تقدمت عدة آليات إسرائيلية (دبابات وجرافات) قرب مخيمات النازحين في منطقة المسلخ جنوب غرب خان يونس، وسط إطلاق نار كثيف وقنابل غاز.

وأدى تقدم الآليات إلى تسجيل إصابات بالرصاص وعشرات حالات الاختناق في صفوف النازحين ودفع مئات العائلات للنزوح مجددًا نحو المناطق الشمالية الغربية وعمق المواصي هربًا من منطقة الخطر، وفق مصادر محلية للأناضول.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت هذه الحرب أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.