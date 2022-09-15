واشنطن: 756 مليون دولار إضافية من المساعدات للشعب السوري

أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء أنها ستقدم 756 مليون دولار إضافية من المساعدات الإنسانية للشعب السوري.

وقالت ليندا توماس جرينفيلد، المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، عن المساعدات في إحاطة سياسية وإنسانية بشأن سوريا في مجلس الأمن الدولي، وفقا لبيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

ويضاف مبلغ 756 مليون دولار إلى نحو 808 ملايين دولار أعلنتها توماس جرينفيلد في وقت سابق هذا العام.

وتقول وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن قدمت ما يقرب من 7ر15 مليار دولار من المساعدات الإنسانية منذ بداية الصراع في سوريا.

وتدور حرب أهلية في سوريا منذ أكثر من 11 عاما، مخلفة مئات الآلاف من القتلى. وأعادت حكومة الرئيس بشار الأسد تأكيد سيطرتها على حوالي ثلاثة أرباع البلاد، على الرغم من أن الظروف المعيشية لكثير من السكان لا تزال مزرية.

ونزح أكثر من 12 مليون سوري منذ عام 2011، أكثر من 7 ملايين منهم داخل سوريا، وفقا للأمم المتحدة.

وتعاني سوريا منذ أشهر من أزمة اقتصادية حادة أدت إلى ارتفاع حاد في الأسعار واختناقات حادة في إمدادات الغذاء والبنزين.