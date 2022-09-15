مياه مطروح: الانتهاء من إصلاح 5 كسور بخط الساحل الشمالي

صرح المهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، بأنه تم الانتهاء من أعمال اصلاح ٥ كسور وتسريبات بخط الـ١٠٠٠ مم الناقل لمياه الشرب بمنطقة الساحل الشمالي بعد تكثيف العمل المتواصل لمدة ٣٦ ساعة من فرق عمل الشركة العاملين بنطاق مدن العلمين وعبدالرحمن والضبعة.

وأكد رئيس شركة مياة الشرب بمطروح أنه بمجرد ملاحظة انخفاض عدد المصطافين الوافدين للمحافظة تحركت فرق العمل برئاسته شخصيا وبحضور رئيسي قطاع الدعم الفنى ومياه شرق والبدء في اعمال الصيانة لعدد ٥ تسريبات تم رصدها في وقت سابق وتعذر العمل فيها مع تزايد توافد اعداد المصطافين على مطروح.

وأشار إلى الانتهاء تماما من أعمال الصيانة للتسريبات خلال ٣٦ ساعة متواصلة من العمل، مما يترتب عليه الحفاظ على كميات المياة المهدرة من التسريبات وزيادة كمية المياه المنتجة في الحطوط الناقلة الموصلة إلى مرسى مطروح.

وأضاف خالد أنه في إطار الأعمال تم كذلك تغيير مأخذ غراب كشوك عميرة وذلك للقضاء على أي مشكلات نقص المياه بمنطقتي كشوك عميرة وأطنوح وضمان وصول مياة الشرب بكميات تستوعب احتياجات المواطنين.