الشباب يحقق أول انتصار له في الدوري السعودي على حساب الفيحاء

فاز فريق الشباب على مضيفه الفيحاء 1 / صفر، خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، في الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن).

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي حيث فشلا في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين.

وفي الشوط الثاني، نجح الشباب في تسجيل هدف المباراة الوحيد عن طريق رومان سايس في الدقيقة 52.

حاول فريق الفيحاء تعديل النتيجة خاصة بعدما اضطر فريق الشباب للعب بعشرة لاعبين بعد طرد نادر الشراري في الدقيقة 74 ولكنه فشل في تعديل النتيجة ليحقق الشباب أول انتصار له هذا الموسم.

ورفع الشباب رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث عشر، حيث كان هذا هو انتصاره الأول مقابل التعادل في مباراتين والخسارة في ثلاث مباريات.

في المقابل توقف رصيد الفيحاء عند ست نقاط في المركز التاسع، حيث كانت هذه الخسارة هي الثانية للفريق هذا الموسم مقابل التعادل في ثلاث مباريات والفوز في مباراة.