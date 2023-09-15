ترقب إعلامي لشهادة روبياليس أمام المحكمة

تحيط حالة من الترقب الشديد بشهادة الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، أمام القاضي اليوم الجمعة بتهمة الاعتداء الجنسي المزعوم ضد جيني إيرموسو، حيث احتشد ممثلو وسائل الإعلام المختلفة أمام المحكمة الوطنية وسط انتشار أمني مشدد.

وأمام المحكمة، ينتظرعشرات الصحفيين وصول روبياليس، المقرر في الساعة 12:00 ظهرًا بالتوقيت المحلي، للإدلاء بشهادته باعتباره قيد التحقيق بسبب القبلة التي أعطاها لجيني على الفم أثناء تتويج منتخب إسبانيا بكأس العالم للسيدات في سيدني، في 20 أغسطس الماضي.

ويرى مكتب المدعي العام أن الأمر قد يتعلق بارتكاب جريمة اعتداء جنسي من خلال إعطاء إيرموسو قبلة رغما عنها بينما كان ممسكا برأسها بكلتا يديه، وأخرى تتعلق بالإكراه بسبب الضغوط التي أكدت لاعبة كرة القدم أنها عانت منها من جانب رئيس الاتحاد السابق حين حاول دفعها لتبرير ما حدث للرأي العام.