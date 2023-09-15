سيد معوض: فيتوريا مطالب بصناعة جيل جديد للمنتخب قبل كأس العالم

يرى سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن الكرة المصرية تعيش في واقع صعب للغاية، ولابد من الاتجاه نحو إصلاح الأمور من قطاعات الناشئين، مشيرًا إلى أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، واجه صعوبات في مركز الظهير الأيسر.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "ستظل الأزمات مستمرة في ظل ما تعاني منه الكرة المصرية في السنوات الأخيرة، علينا أن نعيش الواقع من أجل إصلاح القادم، وهناك لاعبين صغار يجب أن يحصلوا على الفرص من أجل تطويرهم، وصناعة لاعب دولي تحتاج لبعض الوقت".

وأضاف: "تقييمي للمدرب هو مدى قدرته على صناعة جيل جديد، وإكساب اللاعبين الصبغة الدولية مثلما فعل مع محمود حمادة، هذا الطبيعي ولكن مع لاعبين صغار السن، وغير مقبول وجود لاعبين أكبر من 30 عامًا، ولن يشاركوا في كأس العالم القادمة".

وأكمل: "لا نريد التفكير في كأس الأمم الإفريقية، علينا الاستعداد فقط لبطولة كأس العالم والصعود لها أولا، هدفنا يجب أن يتركز حول التخطيط للمونديال واكتشاف لاعبين صغار، ولن نفوز بالبطولة الإفريقية القادمة بهذا الشكل الذي ظهرنا به".

وزاد: "فيتوريا فوجئ بحالة لاعبيه، وظهر عصبيا بعدما استقبل هدفين بشكل مبكر، كل الأمور لم تكن في صالحه، خصوصا في ظل الظروف المحيطة بتلك المباراة من إصابات وغيابات وعدم جاهزية فنية".

وأتم: "أتمنى وجود رؤية واضحة للكرة المصرية خلال السنوات القادمة، وأن يكون لـ فيتوريا دور واضح في تحديد مواعيد المباريات، وتقليل الأعمار السنية في المنتخب وأتمنى أن تكون الفترة القادمة أفضل للمنتخب، مباراة تونس كشفت لنا بعض الأمور الهامة، لتلافيها قبل تصفيات كأس العالم، المباريات خارج ملعبنا ستكون صعبة في افريقيا".