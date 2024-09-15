ستارمر يسعى لدعم إيطاليا للسماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة طويلة المدى ضد روسيا

من المتوقع أن تؤكد إيطاليا والمملكة المتحدة التزامهما بالدفاع عن أوكرانيا، حيث يتوجه ستارمر إلى روما للبحث عن دعم لاقتراح يسمح لكييف باستخدام أسلحة طويلة المدى غير أمريكية ضد روسيا.

وسيناقش ستارمر ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، اللذان من المقرر أن يلتقيا يوم غد الاثنين، اقتراحا يسمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ كروز البريطانية طويلة المدى "ستورم شادو" ضد الأراضي الروسية، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة على الأمر.

ومن المنتظر أيضا أن يعلن الجانبان أنهما ناقشا على نطاق أوسع التهديدات الهجينة التي تشكلها روسيا على أوروبا ، وأن يؤكدا مجددا دعمهما لإعادة إعمار أوكرانيا، بحسب مسودة بيان اطلعت عليه وكالة بلومبرج.

تأتي زيارة ستارمر إلى روما بعد أيام من اجتماعه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن، حيث ناقشا مسألة ما إذا كان سيتم السماح لأوكرانيا بتنفيذ ضربات طويلة المدى في روسيا باستخدام صواريخ "ستورم شادو" التي يتم توجيهها ببيانات ملاحية أمريكية، على الرغم من أن بايدن لم يوافق بعد على هذه الخطوة خشية تصعيد الحرب.

ومن المتوقع أن يجري مسؤولون بريطانيون محادثات مع نظرائهم الفرنسيين والألمان حول الخطة في الأيام المقبلة، وفقا لما نقلته بلومبرج عن المصادر المطلعة.