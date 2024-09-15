رد الإعلامي خيري رمضان، على بعض الانتقادات التي وجهت إليه عقب تصريحه الأسبوع الماضي، بشأن دراسة عن استهلاك الأدوية في مصر؛ أفادت أن المصريين استهلكوا أدوية بقيمة 88 مليار جنيه خلال 6 أشهر.

وقال خلال برنامجه "مع خيري" المذاع عبر شاشة "المحور"، مساء السبت، إنه تمنى الشفاء للمصريين؛ لكن ذكره للرقم استفز البعض، وتلقى على إثره رسائل كثيرة، منها ما احتوى على شتائم، على حد تعبيره.

وتابع: "وصلتني رسائل عديدة، الكثير منها كانت شتائم، مش عارف ليه! ما حدش يعاير المصريين بمرضهم؛ بل يتمنى لهم الشفاء.. إحنا بنستهلك دواء كثير لأننا مرضى.. المشكلة الآن في أدوية السكر، أدوية السكر فيها شح، سواء المحلي أو المستورد.. واللي دعا عليّ وقال لي: "يا رب تحتاج تأخذ دواء أنت كمان"، أنا بأخذ دواء بالفعل، وبتعالج، ولا أجد الدواء ، وبلف عليه الصيدليات.. هذه المأساة نتمنى حلها قريبا".

وأشار رمضان، إلى أن البعض لفت انتباهه إلى تواجد 9 ملايين لاجئ من جنسيات مختلفة في مصر، بالإضافة إلى ضبط عمليات شراء كميات كبيرة من الأدوية قبل تهريبها؛ أدت إلى ارتفاع نسبة الاستهلاك.