الحكومة الأردنية تقدم استقالتها

قدمت حكومة رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الأحد، استقالتها؛ تمهيدًا لتشكيل حكومة جديدة.

وقالت قناة «المملكة» الأردنية، إن حكومة الخصاونة قدمت استقالتها بعد إنجاز استحقاق انتخابات مجلس النواب العشرين، التي أجريت قبل أقل من أسبوع.

ومساء الأربعاء، قرّرت الهيئة المستقلة للانتخاب اعتماد «النتائج الأولية» للانتخابات النيابية 2024 نتائج نهائية، على أن تنشر في الجريدة الرسمية، وفق ما أفاد رئيس مجلس مفوضي الهيئة موسى المعايطة.

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة، إن 104 حزبيين فازوا بمقاعد في مجلس النواب، منهم 41 على القائمة الحزبية، و63 على القوائم المحلية.