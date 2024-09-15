بيلباو يهزم لاس بالماس بثلاثية في الدوري الإسباني

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انتزع فريق أتلتيك بيلباو 3 نقاط ثمينة، بالفوز على مضيفه لاس بالماس بنتيجة 2/3، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالدوري الإسباني، اليوم الأحد.

تقدم بيلباو بهدفين في الشوط الأول سجلهما أويهان سانسيت ونيكو ويليامز في الدقيقتين 7 و30.

وقلص لاس بالماس الفارق بهدف سجله ساندرو راميريز في الدقيقة 58. لكن الفريق الباسكي عزز تفوقه مجددا بهدف ثالث سجله أيتور باريديس في الدقيقة 76.

وأحرز أليكس مونيوز هدفا ثانيا لأصحاب الأرض في الدقيقة 83. وأكمل بيلباو اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد ميكيل ياوريجيزار في الدقيقة 56.

ورفع أتلتيك بيلباو رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد لاس بالماس عند نقطتين فقط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.