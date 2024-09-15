الجيش الإسرائيلي يحقق في إلقاء منشورات إخلاء جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن الجيش الإسرائيلي بدأ التحقيق في إلقاء منشورات إخلاء لبلدة الوزاني جنوب لبنان.

وقال موقع «يديعوت أحرنوت» العبري، اليوم الأحد، إن المنشورات ألقيت على البلدة اللبنانية باستخدام طائرة بدون طيار (مسيرة)، دون تنسيق مع الجيش.

ولفتت إلى أن إلقاء المنشورات «سلوك فردي» صادر عن قائد لواء في الشمال، من أجل إبعاد المدنيين عن المنطقة وحث السكان على مغادرتها.

وفي وقت سابق، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن الاحتلال الإسرائيلي ألقى منشورات فوق بلدة الوزاني في قضاء مرجعيون، تدعو الموجودين في هذه المنطقة وجوارها الى إخلائها.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية صورًا متداولة للمنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي جاء فيه: «إلى جميع السكان والنازحين في منطقة مخيمات اللجوء، يطلق حزب الله النيران من منطقتكم. عليكم ترك منازلكم فوراً والتوجه شمال منطقة الخيام حتى الساعة الرابعة مساء وعدم الرجوع إلى هذه المنطقة حتى نهاية الحرب».

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف بشكل يومي عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

ويستهدف حزب الله بشكل رئيسي مواقع عسكرية إسرائيلية، في هجمات يشنّها من جنوب لبنان دعما لغزة وإسنادا لمقاومتها. وترد إسرائيل باستهداف ما تصفه بأنه «بنى عسكرية» تابعة للحزب، إضافة إلى مقاتليه.

وأدت هذه المواجهات إلى نزوح عشرات الآلاف من اللبنانيين والإسرائيليين، وأثارت المخاوف من اتساع رقعة الحرب المستمرّة منذ 12 شهرا في قطاع غزة.