توقيع الكشف على 995 مواطنا في قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بدمياط

نظمت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة «حياة كريمة» على مدار يومين في قرية الألفي، التابعة لمركز كفر سعد.

وأوضح الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط، في بيان له اليوم الأحد، أن القافلة تضمنت 8 عيادات طبية، بعدد 8 تخصصات، وتردد عليها 995 مواطنًا تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، حيث تم تحويل 7 حالات إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، واستصدار قرار واحد علاج على نفقة الدولة.

كما تم فحص 19 حالة بالأشعة، و23 حالة أخرى بالسونار، فضلًا عن إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ50 حالة، بالسونار، فضلًا عن إجراء 390 تحليلًا بمعمل الدم، و29 تحليلًا بمعمل الطفيليات، فيما تضمنت القافلة إقامة 10 ندوات توعوية صحية حضرها 140 مواطنا.

من جانبها أضافت الدكتورة سها خيري المكاوي، مدير إدارة القوافل العلاجية بدمياط، أن القوافل العلاجية المجانية تتم بشكل أسبوعي في إطار خطة التعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان، وتحت مظلة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث تتضمن عددًا من العيادات المتنقلة بكل التخصصات الطبية، ومعمل ووحدتين للأشعة، وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والدكتور محمد الغباشي مدير إدارة القوافل العلاجية في وزارة الصحة.



